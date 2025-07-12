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24 Канал Новини України Росія просунулася на фронті, ЗСУ теж покращили позиції на одному з напрямків: карта ISW 12 липня
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Росія просунулася на фронті, ЗСУ теж покращили позиції на одному з напрямків: карта ISW 12 липня

Софія Рожик
Основні тези
  • Російські війська продовжили наступальні операції у кількох областях України, вони мають деякі просування.
  • Українські війська також дещо просунулися на Покровському напрямку.
Росія просунулася на фронті, ЗСУ теж покращили позиції на одному з напрямків: карта ISW 13 липня - 24 Канал
Ситуація на фронті 12 липня / Колаж 24 Каналу, фото Генштабу, карта ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 12 липня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Росія має декілька просувань, але більшість їхніх дій безуспішні. ЗСУ також мають успіхи на одному із напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті

  • Окупанти продовжували атаки у Курській області 11 та 12 липня.
  • Російські війська продовжили наступальні операції й на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
  • Продовжувалися наступальні операції також і на півночі Харківської області поблизу Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Зеленого та Вовчанська, де просування немає. Але водночас окупанти просунулися на напрямку Великого Бурлука.
  • Російські війська наступали на Куп'янському напрямку у напрямку Петро-Іванівки, Кіндрашівки, Радьківки та Голубівки, поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, а також у напрямку Піщаного та Новоосинового, але не просунулися.
  • 12 липня загарбники також продовжили наступальні операції на напрямку Борова поблизу Загризового, Зеленого Гаю, Греківки, Глущенкового, Чернещини та Новоєгорівки. Просування немає.
  • Російські війська безуспішно продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку поблизу Карпівки, Середнього, у напрямку Шандриголового, а також поблизу Зеленої Долини, Нового Миру, Колодязів, Торського, Діброви та Серебрянсього лісництва.
  • Росіяни продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку у напрямку Дронівки, Серебрянки, поблизу Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Виїмки. Просунутися їм не вдалося.
  • 12 липня загарбники продовжували наступальні операції на Часівярському напрямку. Атакували поблизу самого Часового Яру, Предтечиного, Ступочок, Кліщіївки, Білої Гори. Ворог не досяг жодного підтвердженого просування.
  • Російські війська продовжували наступальні операції й на Торецькому напрямку поблизу самого Торецька, Диліївки, Русиного Яру, Попового Яру, Яблунівки, у напрямку Катеринівки, Плещіївки та Степанівки, а також поблизу Щербинівки та Новоспаського. Підтверджених просувань також немає.
  • Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи за 11 липня свідчать про те, що ЗСУ мають незначне просування на південь від Удачного. Водночас російські війська наступали в напрямку самого Покровська, Родинського, Володимирівки, Новоекономічного, Красного Лиману, поблизу Разиного, Мирного та Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сергіївки, Шевченка, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Котлиного, а також у напрямку Молодецького.

Яка сиутація на фронті / Карти ISW

  • Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, а саме на північний захід. 11 та 12 липня вони атакували в напрямку самої Новопавлівки, поблизу Новосергіївки, Муравки, Горіхового, Дачного, Олексіївки, Комара, Запоріжжя, Мирного, Піддубного, Воскресенки, Товстого, Новохацького, у напрямку Філії, Зеленого Гаю.
  • Окупанти також продовжували наступальні операції на Великоновосілківському напрямку поблизу Шевченка, Зеленого Поля, Новосілки, Новополя, Новосілки, у напрямку Комишувахи, Темирівки, але не просунулися вперед.
  • Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про російські наступи на Гуляйпільському напрямку 12 липня.
  • Російські війська продовжували наступи на Оріхівському напрямку поблизу Кам'янського, Плавнів та у напрямку Степногірська, але жодних підтверджених просувань немає.
  • Окупанти також продовжували наступ на Херсонському напрямку – просування вперед немає.