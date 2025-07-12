Росія просунулася на фронті, ЗСУ теж покращили позиції на одному з напрямків: карта ISW 12 липня

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Яка ситуація на фронті
- Окупанти продовжували атаки у Курській області 11 та 12 липня.
- Російські війська продовжили наступальні операції й на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
- Продовжувалися наступальні операції також і на півночі Харківської області поблизу Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Зеленого та Вовчанська, де просування немає. Але водночас окупанти просунулися на напрямку Великого Бурлука.
- Російські війська наступали на Куп'янському напрямку у напрямку Петро-Іванівки, Кіндрашівки, Радьківки та Голубівки, поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, а також у напрямку Піщаного та Новоосинового, але не просунулися.
- 12 липня загарбники також продовжили наступальні операції на напрямку Борова поблизу Загризового, Зеленого Гаю, Греківки, Глущенкового, Чернещини та Новоєгорівки. Просування немає.
- Російські війська безуспішно продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку поблизу Карпівки, Середнього, у напрямку Шандриголового, а також поблизу Зеленої Долини, Нового Миру, Колодязів, Торського, Діброви та Серебрянсього лісництва.
- Росіяни продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку у напрямку Дронівки, Серебрянки, поблизу Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Виїмки. Просунутися їм не вдалося.
- 12 липня загарбники продовжували наступальні операції на Часівярському напрямку. Атакували поблизу самого Часового Яру, Предтечиного, Ступочок, Кліщіївки, Білої Гори. Ворог не досяг жодного підтвердженого просування.
- Російські війська продовжували наступальні операції й на Торецькому напрямку поблизу самого Торецька, Диліївки, Русиного Яру, Попового Яру, Яблунівки, у напрямку Катеринівки, Плещіївки та Степанівки, а також поблизу Щербинівки та Новоспаського. Підтверджених просувань також немає.
- Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи за 11 липня свідчать про те, що ЗСУ мають незначне просування на південь від Удачного. Водночас російські війська наступали в напрямку самого Покровська, Родинського, Володимирівки, Новоекономічного, Красного Лиману, поблизу Разиного, Мирного та Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сергіївки, Шевченка, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Котлиного, а також у напрямку Молодецького.
Яка сиутація на фронті / Карти ISW
- Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, а саме на північний захід. 11 та 12 липня вони атакували в напрямку самої Новопавлівки, поблизу Новосергіївки, Муравки, Горіхового, Дачного, Олексіївки, Комара, Запоріжжя, Мирного, Піддубного, Воскресенки, Товстого, Новохацького, у напрямку Філії, Зеленого Гаю.
- Окупанти також продовжували наступальні операції на Великоновосілківському напрямку поблизу Шевченка, Зеленого Поля, Новосілки, Новополя, Новосілки, у напрямку Комишувахи, Темирівки, але не просунулися вперед.
- Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про російські наступи на Гуляйпільському напрямку 12 липня.
- Російські війська продовжували наступи на Оріхівському напрямку поблизу Кам'янського, Плавнів та у напрямку Степногірська, але жодних підтверджених просувань немає.
- Окупанти також продовжували наступ на Херсонському напрямку – просування вперед немає.