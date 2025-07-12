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24 Канал Новости Украины Россия продвинулась на фронте, ВСУ тоже улучшили позиции на одном направлении: карта ISW 12 июля
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Россия продвинулась на фронте, ВСУ тоже улучшили позиции на одном направлении: карта ISW 12 июля

София Рожик
Основные тезисы
  • Российские войска продолжили наступательные операции в нескольких областях Украины, они имеют некоторые продвижения.
  • Украинские войска также несколько продвинулись на Покровском направлении.
Россия продвинулась на фронте, ВСУ тоже улучшили позиции на одном из направлений: карта ISW 13 июля - 24 Канал
Ситуация на фронте 12 июля / Коллаж 24 Канала, фото Генштаба, карта ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 12 июля. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Россия имеет несколько продвижений, но большинство их действий безуспешны. ВСУ также имеют успехи на одном из направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какая ситуация на фронте

  • Оккупанты продолжали атаки в Курской области 11 и 12 июля.
  • Российские войска продолжили наступательные операции и на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
  • Продолжались наступательные операции также и на севере Харьковской области вблизи Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Зеленого и Волчанска, где продвижения нет. Но в то же время оккупанты продвинулись в направлении Великого Бурлука.
  • Российские войска наступали на Купянском направлении в направлении Петро-Ивановки, Кондрашовки, Радьковки и Голубовки, вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, а также в направлении Песчаного и Новоосинового, но не продвинулись.
  • 12 июля захватчики также продолжили наступательные операции на направлении Борова вблизи Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Глущенково, Чернещины и Новоегоровки. Продвижения нет.
  • Российские войска безуспешно продолжили наступательные операции на Лиманском направлении вблизи Карповки, Среднего, в направлении Шандриголового, а также вблизи Зеленой Долины, Нового Мира, Колодезей, Торского, Дибровы и Серебрянсього лесничества.
  • Россияне продолжали наступательные операции на Северском направлении в направлении Дроновки, Серебрянки, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки. Продвинуться им не удалось.
  • 12 июля захватчики продолжали наступательные операции на Часовярском направлении. Атаковали вблизи самого Часового Яра, Предтечиного, Ступочек, Клищеевки, Белой Горы. Враг не достиг ни одного подтвержденного продвижения.
  • Российские войска продолжали наступательные операции и на Торецком направлении вблизи самого Торецка, Дылиевки, Русиного Яра, Попового Яра, Яблоновки, в направлении Катериновки, Плещеевки и Степановки, а также вблизи Щербиновки и Новоспасского. Подтвержденных продвижений также нет.
  • Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи за 11 июля свидетельствуют о том, что ВСУ имеют незначительное продвижение к югу от Удачного. В то же время российские войска наступали в направлении самого Покровска, Родинского, Владимировки, Новоэкономичного, Красного Лимана, вблизи Разиного, Мирного и Миролюбовки, Луча, Лысовки, Сергеевки, Шевченко, Новоукраинки, Звериного, Удачного, Котлиного, а также в направлении Молодецкого.

Какая сиутация на фронте / Карты ISW

  • Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении, а именно на северо-запад. 11 и 12 июля они атаковали в направлении самой Новопавловки, вблизи Новосергиевки, Муравки, Орехового, Дачного, Алексеевки, Комара, Запорожье, Мирного, Поддубного, Воскресенки, Толстого, Новохацкого, в направлении Филиала, Зеленого Гая.
  • Оккупанты также продолжали наступательные операции на Великоновоселковском направлении вблизи Шевченко, Зеленого Поля, Новоселки, Новополя, Новоселки, в направлении Камышевахи, Темировки, но не продвинулись вперед.
  • Ни российские, ни украинские источники не сообщали о российских наступлениях на Гуляйпольском направлении 12 июля.
  • Российские войска продолжали наступления на Ореховском направлении вблизи Каменского, Плавней и в направлении Степногорска, но никаких подтвержденных продвижений нет.
  • Оккупанты также продолжали наступление на Херсонском направлении – продвижения вперед нет.