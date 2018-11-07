В Індонезії з літаком Lion Air знову трапилася надзвичайна ситуація

Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air в середу при вильоті з міста Бенгкулу зіткнувся з щоглою освітлення.

Про це повідомля Detik.

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Зазначається, що на борту перебувало 143 пасажири. Ніхто не постраждав внаслідок інциденту.

З невстановлених поки причин Boeing 737-900 під час руху зачепив лівою частиною крила стовп, в результаті чого крило було частково деформовано.

Пасажири були евакуйовані в будівлю аеропорту, пізніше їм було надано інший борт для вильоту в Джакарту. Наразі, як відзначили представники авіаперевізника, встановлюються причини того, що сталося.

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.

13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді та розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.