В Индонезии с самолетом Lion Air снова произошла чрезвычайная ситуация

Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air в среду при вылете из города Бенгкулу столкнулся с мачтой освещения.

Об этом сообщает Detik.

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Отмечается, что на борту находилось 143 пассажира. Никто не пострадал в результате инцидента.

По неустановленным пока причинам, Boeing 737-900 во время движения зацепил левой частью крыла столб, в результате чего крыло было частично деформировано.

Пассажиры были эвакуированы в здание аэропорта, позже им был предоставлен другой борт для вылета в Джакарту. В настоящее время, как отметили представители авиаперевозчика, устанавливаются причины случившегося.

Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

Что известно об авиакомпании Lion Air?

Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.