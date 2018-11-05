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      Авиакатастрофа в Индонезии: у самолета были проблемы с датчиком скорости

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      Авиакатастрофа в Индонезии
      Авиакатастрофа в Индонезии / Фото из открытых источников

      У самолета Boeing 737 компании Lion Air, который разбился в Индонезии, был неисправен датчик скорости.

      Об этом сказал глава Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно, сообщает Associated Press.

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      Это было обнаружено после изучения данных черного ящика авиалайнера. Кроме рейса, во время которого самолет попал в авиакатастрофу, проблемы с датчиком скорости были обнаружены во время четырех предыдущих полетов.


      Сейчас специалисты пытаются определить, с чем именно были связаны неполадки – с неисправностью самого индикатора и его измерительных средств, сенсоров или с компьютерным сбоем.

      Однако официальных выводов о причинах авиакатастрофы пока нет.

      Что известно об авиакомпании Lion Air?
      Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.
      13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел катастрофу на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.

      Напомним, 29 октября потерпел катастрофу пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море возле западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

      Смотрите видео о катастрофе самолета Boeing 737 в Индонезии:

      Теги: Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Индонезия
      Источник: 24 Канал
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