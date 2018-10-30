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      Поженились за две недели до падения: перед смертью пассажир лайнера отправил жене селфи

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      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии
      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии / Скрин из видео

      Один из пассажиров индонезийского лайнера Boeing 737 за несколько минут до смерти отправил селфи своей жене.

      Об этом сообщает Daily Mail.

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      Жена погибшего Лутфиани Эка Путри рассказала, что ее муж Дэрил в последний раз вышел на связь в 6:12, а уже через 3 минуты он перестал отвечать на сообщения.

      Когда я услышала о катастрофе из новостей, я сразу же посмотрела на номер самолета на фото, присланном Дэрил. Я сразу все поняла и заплакала,
      – сказала жена погибшего.

      23-летняя Лутфиани и 22-летний Дэрил были знакомы еще с детства.


      22-летний Дэрил, который летел на заработки

      За две недели до катастрофы они даже успели пожениться. Дэрил как раз летел на заработки в Панкалпинанг.

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява. Лайнер совершал рейс из JT-610 из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. Не выжил никто.

      Что известно об авиакомпании Lion Air?Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.
      13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.

      Теги: Жертвы Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация Индонезия
      Источник: 24 Канал
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