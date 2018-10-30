Одружилися за два тижні до падіння: перед смертю пасажир лайнера відправив дружині селфі

Один з пасажирів індонезійського лайнера Boeing 737 за кілька хвилин до смерті відправив селфі своїй дружині.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Дружина загиблого Лутфіані Ека Путрі розповіла, що її чоловік Деріл в останній раз вийшов на зв'язок в 6:12, а вже через 3 хвилини він перестав відповідати на повідомлення.

Коли я почула про катастрофу з новин, я відразу ж подивилася на номер літака на фото, надісланому Деріл. Я відразу все зрозуміла і заплакала,

– сказала дружина загиблого.

23-річна Лутфіані і 22-річний Деріл були знайомі ще з дитинства.



22-річний Деріл, який летів на заробітки

За два тижні до катастрофи вони навіть встигли одружитися. Деріл якраз летів на заробітки в Панкалпінанг.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.Лайнер здійснював рейс із JT-610 зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто.

Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.

13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.