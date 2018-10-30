Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: на експертизу направили 24 мішки з останками загиблих

Пошуково-рятувальна операція внаслідок вчорашньої авіакатастрофи в Індонезії триває. Два пакети з останками тіл вдалось зібрати сьогодні від ранку.

Загалом же рятувальники підняли з води 24 пакети людських решток.

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Далі тіла направлять на експертизу ДНК, аби встановити особи загиблих.

Крім того з води піднімають також уламки літака, особисті речі пасажирів. Зокрема, одяг, взуття, мобільні телефони.Водолази працюють на глибині понад 30 метрів. Сьогодні до пошукових робіт долучили ще й гідролокатори та дрони.

Рятувальники прогнозують, що операція з пошуку загиблих, а їх аж 189, триватиме сім днів. А все через труднощі, які виникають внаслідок підводних течій у Яванському морі. Деякі країни вже зголосились надати допомогу.

Нам надходять пропозиції допомоги. Зокрема з Австралії, Сінгапуру. Але зважаючи на наші можливості, на розташування, ми можемо проводити пошуки своїми силами,

– сказав представник Національної пошуково-рятувальної служби Індонезії Діді Гамзар

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.Лайнер здійснював рейс із JT-610 зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто.

Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.

13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.