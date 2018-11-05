Авіакатастрофа в Індонезії: у літака були проблеми з датчиком швидкості

У літака Boeing 737 компанії Lion Air, який розбився в Індонезії, був несправний датчик швидкості.

Про це сказав глава Комітету із забезпечення безпеки на транспорті Індонезії Соерджанто Таджахоно, повідомляє Associated Press.

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Це було виявлено після вивчення даних чорного ящика авіалайнера. Крім рейсу, під час якого літак потрапив в авіакатастрофу, проблеми з датчиком швидкості були виявлені під час чотирьох попередніх польотів.

Зараз фахівці намагаються визначити, з чим саме були пов'язані неполадки – з несправністю самого індикатора і його вимірювальних засобів, сенсорів або з комп'ютерним збоєм.

Проте офіційних висновків про причини авіакатастрофи поки немає.

Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.

13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії: