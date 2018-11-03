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      Авиакатастрофа в Индонезии: во время поисковой операции погиб водолаз

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      Во время поисковой операции в Яванском море погиб водолаз
      Во время поисковой операции в Яванском море погиб водолаз / Фото из открытых источников

      Во время поисков обломков самолета Lion Air, упавшего в море вблизи Индонезии, погиб водолаз. Вероятнее всего, причиной смерти послужили перепады атмосферного давления во время его погружения в воду.

      Трагедия случилась 2 ноября, передает Detik News.

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      Водолазу Сиарулу Анто стало плохо в воде, однако его успели привезти в больницу в бессознательном состоянии. Там он и умер.

      Вероятнее всего, причиной смерти стала кессонная болезнь, распространенная у дайверов. Заболевание возникает во время быстрого перехода из среды с повышенным атмосферным давлением воздуха в среду с более низким давлением.

      Добавим, что 2 ноября также стало известно, что спасатели нашли в море большой обломок самолета.

      Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

      Смотрите видео о крушении самолета Boeing 737 в Индонезии:

      КАТАСТРОФА С BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Индонезия Жертвы Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Источник: 24 Канал
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