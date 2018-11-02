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      Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели нашли крупные фрагменты самолета

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      Катастрофа в Индонезии
      Катастрофа в Индонезии / unian.net

      Поисковые группы обнаружили большое количество обломков самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, упавшего в море 29 октября.

      Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

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      "Найдено большое количество фрагментов самолета, в частности, шасси и сидений. Все они были разбиты на мелкие части", – рассказал представитель поисково-спасательного агентства.

      Он добавил, фрагменты были разбросаны на большой площади, и, возможно, часть из них на данный момент уже унесло течением.

      Напомним, 29 октября потерпел катастрофу пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море у западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

      Смотрите видео о катастрофе самолета Boeing 737 в Индонезии:

       

      Теги: авиация Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Индонезия
      Источник: 24 Канал
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