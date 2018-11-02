Авіакатастрофа в Індонезії: рятувальники знайшли великі фрагменти літака

Пошукові групи виявили велику кількість уламків літака індонезійської авіакомпанії Lion Air, що впав в море 29 жовтня.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на західні ЗМІ.

Читайте також: Катастрофа літака в Індонезії: рятувальники знайшли "чорну скриньку"

"Знайдено велику кількість фрагментів літака, зокрема, шасі та сидінь. Всі вони були розбиті на дрібні частини", – розповів представник пошуково-рятувального агентства.

Він додав, фрагменти були розкидані на великій площі, і, можливо, частина з них на цей момент вже віднесло течією.

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії: