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      Авіакатастрофа в Індонезії: під час пошукової операції загинув водолаз

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      Під час пошукової операції в Яванському морі загинув водолаз
      Під час пошукової операції в Яванському морі загинув водолаз / Фото з вільних джерел

      Під час пошуків уламків літака Lion Air, що впав у море поблизу Індонезії, загинув водолаз. Найімовірніше, причиною смерті послужили перепади атмосферного тиску під час його занурення у воду.

      Трагедія трапилась 2 листопада, передає Detik News.

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      Водолазу Сіарулу Анто стало погано у воді, проте його встигли привезти до лікарні у непритомному стані. Там він і помер.

      Найімовірніше, причиною смерті стала кесонна хвороба, поширена у дайверів. Захворювання виникає під час швидкого переходу з середовища з підвищеним атмосферним тиском повітря у середовище з нижчим тиском.

      Додамо, що 2 листопада також стало відомо, що рятувальники знайшли у морі великий уламок літака.

      Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

      Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії:

      Катастрофа з Boeing 737 в Індонезії:  хроніка останніх подій
      Теги: Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Жертви Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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