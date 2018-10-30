Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: відома причина аварії літака

Напередодні катастрофи літака Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air була помічена несправність його бортового обладнання. Так, пасажирський авіалайнер показував незвичні перебої висоти та швидкості.

Про це інформує SkyNews.

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Національний комітет з безпеки транспорту Індонезії заявив, що літак Lion Air, який впав у море в понеділок, з 189 пасажирами на борту, мав проблеми зі швидкісними приладами ще перед аварією,

– зазначають у виданні.

Так, за даними сайту FlightRadar24 літак показував незвичні перебої висоти та швидкості у перші хвилини польоту після вильоту з Денпасару на острові Балі ввечері у неділю.

Заступник голови Національного комітету з безпеки транспорту Індонезії Гаріо Сатміко повідомив, що в цього літака були технічні проблеми.

Indonesia's National Transportation Safety Committee says a Lion Air plane which crashed into the Java Sea on Monday with 189 passengers on board had an airspeed problem prior to the crash — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 30 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.Лайнер здійснював рейс із JT-610 зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто.

Аварія пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії:

Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.

13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.

Що відомо про Boeing 737 MAX?Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією". Пізніше там заявили, що візьмуть участь у технічному розслідуванні причин аварії літака.