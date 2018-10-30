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      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: известна причина крушения самолета

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      Поисково-спасательная операция в Индонезии
      Поисково-спасательная операция в Индонезии / Фото из соцсетей

      Накануне катастрофы самолета Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air была замечена неисправность его бортового оборудования. Так, пассажирский авиалайнер показывал необычные перебои высоты и скорости.

      Об этом информирует SkyNews.

      Читайте также: Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: пилот запрашивал разрешения на возвращение в аэропорт

      Национальный комитет по безопасности транспорта Индонезии заявил, что самолет Lion Air, упавший в море в понедельник, с 189 пассажирами на борту, имел проблемы со скоростными приборами еще перед аварией,
      – отмечают в издании.

      Так, по данным сайта FlightRadar24 самолет показывал необычные перебои высоты и скорости в первые минуты полета после вылета из Денпасару на острове Бали в воскресенье вечером.

      Заместитель председателя Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Гарио Сатмико сообщил, что у этого самолета были технические проблемы.

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.Лайнер совершал рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. Не выжил никто.

      Авария пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии:

      Что известно об авиакомпании Lion Air?
      Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.
      13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.

      Что известно о Boeing 737 MAX?
      Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщение из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией". Позже там заявили, что примут участие в техническом расследовании причин аварии самолета.

      КАТАСТРОФА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Жертвы авиация Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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