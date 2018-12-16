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      Падіння Су-27 на Житомирщині: з’явились фото катастрофи винищувача

      508 Читать новость на русском
      З'явилися фото катастрофи Су-27
      З'явилися фото катастрофи Су-27 / Фото: Scramble

      З’явились фотографії катастрофи багатоцільового винищувача Су-27, що розбився 15 грудня під час військових навчань на Житомирщині. У катастрофі загинув досвідчений військовий пілот Олександр Фоменко.

      Світлини опублікувало нідерландське авіаційне видання Scramble у Facebook.

      Читайте також: Падіння Су-27 на Житомирщині: з'явилась інформація про загиблого пілота

      Scramble magazine – видання Нідерландського авіаційного товариства. Там не уточнюють, звідки отримали фотографії.

      Падіння СУ-27 фото
      Катастрофа СУ-27/ Джерело: Facebook-сторінка Scramblemagazine

      "Scramble були надані фотографії страшної катастрофи Су-27 в Україні, в якій загинув пілот. На знімку Су-27, бортовий номер 55, серійний номер 36911021308 з 831 тактичної авіаційної бригади, перебуває в полі поряд з аеропортом Озерне", – мовиться у дописі.

       

      До слова, у командуванні повітряних сил ЗС України повідомили, що Су-27, який 15 грудня розбився на Житомирщині, є одним із найновіших винищувачів цього типу, що є на озброєнні повітряних сил ЗСУ. У той же час пілот Олександр Фоменко, який загинув на місці катастрофи, був підготовлений до виконання завдань та добре знав цей літак.

      Теги: Впав літак Су-27 авіація Новини Житомира Жертви Збройні сили України Новини України
      Джерело: 24 Канал
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