Падіння Су-27 на Житомирщині: з'явилась інформація про загиблого пілота

Через авіакатастрофу винищувача Су-27 на Житомирщині загинув майор, військовий льотчик 1 класу Олександр Фоменко. Він брав участь в АТО у 2014 році.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що під час військових навчань у Житомирській області розбився багатоцільовий винищувач Су-27, внаслідок чого загинув пілот.

Читайте також: Аварія літака у "Борисполі": як пасажири опинилися в різних містах України

Наразі відомо, що літак впав поблизу населеного пункту Озерне. Винищувач розбився при заході на посадку.

В результаті авіакатастрофи загинув пілот – майор та начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" повітряних сил ЗСУ Олександр Фоменко.

Як повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ, Фоменко був військовим льотчиком 1-го класу. Освоїв такі типи літаків: Л-39, МіГ-29, Су-27. Він мав загальний наліт – 482 години, а у 2018 році – 45 годин.

У Повітряних силах зазначили, що він був підготовленим до ведення бойових дій в повному обсязі Курсу бойової підготовки, а в ролі інструктора в простих та складних метеорологічних умовах вдень.

Фоменко брав участь в АТО у 2014 році. Без нього залишились дружина та донька.

На місці події працюють правоохоронні органи та спеціальна комісія Командування Повітряних Сил ЗС України, фахівці літаючої авіаційно-технічної лабораторії. Причини та обставини катастрофи встановлюються,

– йдеться у офіційному повідомленні командування.