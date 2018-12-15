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      Падіння Су-27 на Житомирщині: з'явилась інформація про загиблого пілота

      632 Читать новость на русском
      Су-27
      Су-27 / Ілюстративне фото

      Через авіакатастрофу винищувача Су-27 на Житомирщині загинув майор, військовий льотчик 1 класу Олександр Фоменко. Він брав участь в АТО у 2014 році.

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що під час військових навчань у Житомирській області розбився багатоцільовий винищувач Су-27, внаслідок чого загинув пілот.

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      Наразі відомо, що літак впав поблизу населеного пункту Озерне. Винищувач розбився при заході на посадку.

      В результаті авіакатастрофи загинув пілот – майор та начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" повітряних сил ЗСУ Олександр Фоменко.

      Як повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ, Фоменко був військовим льотчиком 1-го класу. Освоїв такі типи літаків: Л-39, МіГ-29, Су-27. Він мав загальний наліт – 482 години, а у 2018 році – 45 годин.

      У Повітряних силах зазначили, що він був підготовленим до ведення бойових дій в повному обсязі Курсу бойової підготовки, а в ролі інструктора в простих та складних метеорологічних умовах вдень.

      Фоменко брав участь в АТО у 2014 році. Без нього залишились дружина та донька.

      На місці події працюють правоохоронні органи та спеціальна комісія Командування Повітряних Сил ЗС України, фахівці літаючої авіаційно-технічної лабораторії. Причини та обставини катастрофи встановлюються,
      – йдеться у офіційному повідомленні командування.

       

      Теги: Новини України авіація Впав літак Су-27 Новини Житомира
      Джерело: 24 Канал
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