Падение Су-27 на Житомирщине: появилась информация о погибшем пилоте

Из-за авиакатастрофы истребителя Су-27 на Житомирщине погиб майор, военный летчик 1 класса Александр Фоменко. Он принимал участие в АТО в 2014 году.

Ранее 24 канал сообщал о том, что во время военных учений в Житомирской области разбился многоцелевой истребитель Су-27, в результате чего погиб пилот.

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Известно, что самолет упал близ населенного пункта Озерное. Истребитель разбился при заходе на посадку.

В результате авиакатастрофы погиб пилот – майор и начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ Александр Фоменко.

Как сообщают в командовании воздушных сил ВСУ, Фоменко был военным летчиком 1-го класса. Освоил такие типы самолетов: Л-39, МиГ-29, Су-27. Он имел общий налет – 482 часа, а в 2018 году – 45 часов.

В Воздушных силах отметили, что он был подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки, а в роли инструктора в простых и сложных метеорологических условиях днем.

Фоменко участвовал в АТО в 2014 году. Без него остались жена и дочь.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальная комиссия Командования Воздушных Сил ВС Украины, специалисты летающей авиационно-технической лаборатории. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются,

– говорится в официальном сообщении командования.