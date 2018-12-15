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      На Житомирщине разбился самолет Су-27: погиб пилот

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      В Житомирской области во время учений разбился самолет Су-27
      В Житомирской области во время учений разбился самолет Су-27 / Фото из открытых источников

      Во время военных учений в Житомирской области разбился многоцелевой истребитель Су-27, в результате чего погиб пилот.

      Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

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      Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15 часов, во время выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас выясняются все обстоятельства и причины.

      Напомним, это уже не первая катастрофа военного истребителя в Украине. Так, 16 октября во время военных учений в Винницкой области упал самолет Су-27УБ. Спасатели сообщили, что в результате катастрофы погибло 2 пилота. 18 октября стало известно, что погибшим пилотом из США был 44-летний подполковник Сет Неринг по прозвищу "Джетро".

      Теги: Новости Украины авиация Упал самолет Су-27 Жертвы Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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