На Житомирщине разбился самолет Су-27: погиб пилот

Во время военных учений в Житомирской области разбился многоцелевой истребитель Су-27, в результате чего погиб пилот.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

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Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15 часов, во время выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб,

– говорится в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины.

Напомним, это уже не первая катастрофа военного истребителя в Украине. Так, 16 октября во время военных учений в Винницкой области упал самолет Су-27УБ. Спасатели сообщили, что в результате катастрофы погибло 2 пилота. 18 октября стало известно, что погибшим пилотом из США был 44-летний подполковник Сет Неринг по прозвищу "Джетро".