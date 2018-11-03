В Египте разбился российский истребитель Миг-29
Российский истребитель Миг-29М потерпел крушение в Египте во время выполнения тренировочного полета. Он принадлежал местным военно-воздушным силам и был поставлен Россией в этом году.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
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Мы имеем оперативную информацию об аварии Миг-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия,
– отметили в ОАК.
В то же время, как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, разбился один из истребителей Миг-29М / М2, который Россия поставила в Египет в 2018 году в рамках контракта.
Египетском пилоту удалось катапультироваться, и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Причиной аварии могли стать технические неполадки или ошибка пилота.
Напомним, 5 октября такой же истребитель Миг-29 упал в лесу в Московской области, пилоты катапультировались. Самолет разбился из-за технической неисправности.