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      В России разбился учебный самолет: экипаж ищут

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      В России разбился учебный самолет Л-39
      В России разбился учебный самолет Л-39 / Фото с открытых источников (Иллюстрация)

      В Краснодарском крае потерпел катастрофу учебный самолет Л-39.

      Авария произошла примерно в 17:00 четверга.

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      Как информирует агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ, самолет потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета вблизи населенного пункта Должанский Краснодарского края.

      Известно, что самолет Л-39 упал в воду. Он выполнял полет без боекомплекта.

      По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

      По данным Минобороны РФ, летчиков в районе падения самолета ищет поисково-спасательная группа.

      Напомним, 16 октября во время совместных военных учений Украины с НАТО "Чистое небо-2018" в Винницкой области упал самолет Су-27УБ. В результате катастрофы погибли два пилота, находившиеся на борту – один из них был гражданином США.

      Теги: Новости России авиация Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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