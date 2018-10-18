В России разбился учебный самолет: экипаж ищут
В Краснодарском крае потерпел катастрофу учебный самолет Л-39.
Авария произошла примерно в 17:00 четверга.
Читайте также: В Подмосковье разбился истребитель
Как информирует агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ, самолет потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета вблизи населенного пункта Должанский Краснодарского края.
Известно, что самолет Л-39 упал в воду. Он выполнял полет без боекомплекта.
По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
По данным Минобороны РФ, летчиков в районе падения самолета ищет поисково-спасательная группа.
Напомним, 16 октября во время совместных военных учений Украины с НАТО "Чистое небо-2018" в Винницкой области упал самолет Су-27УБ. В результате катастрофы погибли два пилота, находившиеся на борту – один из них был гражданином США.