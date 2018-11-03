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      У Єгипті розбився російський винищувач МіГ-29М

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      Російський винищувач МіГ-29 розбився в Єгипті
      Російський винищувач МіГ-29 розбився в Єгипті / Фото з відкритих джерел

      Російський винищувач МіГ-29М зазнав аварії у Єгипті під час виконання тренувального польоту. Він належав місцевим військово-повітряним силам і був поставлений Росією цього року.

      Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на Об'єднану авіабудівну корпорацію (ОАК).

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      Ми маємо оперативну інформацію про аварію МіГ-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать до Єгипту для допомоги в розслідуванні події,
      – зазначили в ОАК.

      Водночас, як пише "Комерсант" з посиланням на джерело, розбився один з винищувачів МіГ-29М / М2, який Росія поставила в Єгипет в 2018 році в рамках контракту.

      Єгипетському пілоту вдалося капітулювався, і наразі його життю нічого не загрожує.

      Причиною аварії могли стати технічні неполадки або помилка пілота.

      Нагадаємо, 5 жовтня такий же винищувач МіГ-29 впав в лісі в Московській області, пілоти катапультувалися. Літак розбився через технічну несправність.

      Теги: Єгипет Новини Росії Катастрофа авіація
      Джерело: 24 Канал
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