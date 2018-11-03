У Єгипті розбився російський винищувач МіГ-29М

Російський винищувач МіГ-29М зазнав аварії у Єгипті під час виконання тренувального польоту. Він належав місцевим військово-повітряним силам і був поставлений Росією цього року.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на Об'єднану авіабудівну корпорацію (ОАК).

Читайте також: У Росії розбився навчальний літак: екіпаж шукають

Ми маємо оперативну інформацію про аварію МіГ-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать до Єгипту для допомоги в розслідуванні події,

– зазначили в ОАК.

Водночас, як пише "Комерсант" з посиланням на джерело, розбився один з винищувачів МіГ-29М / М2, який Росія поставила в Єгипет в 2018 році в рамках контракту.

Єгипетському пілоту вдалося капітулювався, і наразі його життю нічого не загрожує.

Причиною аварії могли стати технічні неполадки або помилка пілота.

Нагадаємо, 5 жовтня такий же винищувач МіГ-29 впав в лісі в Московській області, пілоти катапультувалися. Літак розбився через технічну несправність.