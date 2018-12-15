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      На Житомирщині розбився військовий літак Су-27: загинув пілот

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      На Житомирщині під час навчань розбився літак Су-27
      На Житомирщині під час навчань розбився літак Су-27 / Фото з відкритих джерел

      Під час військових навчань у Житомирській області розбився багатоцільовий винищувач Су-27, внаслідок чого загинув пілот.

      Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

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      Сьогодні, 15 грудня 2018 року, на Житомирщині, близько 15 години, під час виконання планових польотів, під час заходу на посадку розбився літак Су-27. Льотчик загинув,
      – йдеться в повідомленні.

      Наразі з'ясовуються усі обставини та причини падіння літака.

      Нагадаємо, це вже не перша катастрофа військового винищувача в Україні. Так, 16 жовтня під час військових навчань на Вінниччині впав літак Су-27УБ. Рятувальники сповістили, що внаслідок катастрофи загинули 2 пілотів. 18 жовтня стало відомо, що загиблим пілотом зі США був 44-річний підполковник Сет Нерінг на прізвисько "Джетро".

      Теги: Новини України Жертви авіація Впав літак Су-27 Катастрофа
      Джерело: 24 канал
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