На Житомирщині розбився військовий літак Су-27: загинув пілот

Під час військових навчань у Житомирській області розбився багатоцільовий винищувач Су-27, внаслідок чого загинув пілот.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

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Сьогодні, 15 грудня 2018 року, на Житомирщині, близько 15 години, під час виконання планових польотів, під час заходу на посадку розбився літак Су-27. Льотчик загинув,

– йдеться в повідомленні.

Наразі з'ясовуються усі обставини та причини падіння літака.

Нагадаємо, це вже не перша катастрофа військового винищувача в Україні. Так, 16 жовтня під час військових навчань на Вінниччині впав літак Су-27УБ. Рятувальники сповістили, що внаслідок катастрофи загинули 2 пілотів. 18 жовтня стало відомо, що загиблим пілотом зі США був 44-річний підполковник Сет Нерінг на прізвисько "Джетро".