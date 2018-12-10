Аварія літака у "Борисполі": як пасажири опинилися в різних містах України

Фото з розтрощеною частиною літака сьогодні вразило користувачів соцмереж – це літак, який невдало приземлився у столичному аеропорту "Бориспіль".

Ніхто не постраждав, але, через такий форс-мажор, як ситуацію назвали в авіакомпанії, пасажирів наступних рейсів направляли до інших летовищ країни.

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Летіли у Бориспіль, а приземлились у різних куточках країни. Такого завершення вихідних пасажири не передбачали. А все через аварійну посадку літака авіакомпанії "Белавіа". Через погодні умови авіалайнер зійшов з твердого покриття смуги і збив ліхтарі.



Пошкодження літака

"Робота аеропорту протягом дня була додатково ускладнена погодними умовами (туман). Аеропорт працював в режимі обмеженої видимості. Як наслідок, за вчорашній вечір за рішенням авіакомпаній одинадцять рейсів було перенаправлено в інші аеропорти", – повідомили в аеропорту.

Одних відправили у Харків та Одесу. Іншим пощастило більше, їх направили до іншого столичного аеропорту Київ. Хоча на цьому пригоди не закінчились. Заручником ситуації став і ведучий телеканалу АТР Тарас Кобзар. Каже, що їм обіцяли повернутися до Борисполя після дозаправки, хоча впродовж кількох годин нічого не мінялось.

В МАУ казали, що ваш літак сів в Борисполі і все нормально, а вони кажуть, нічого, що ми в цьому літаку знаходимось, що ми не в Борисполі, а ми в Жулянах. Ми ж нормальні люди і могли б все зрозуміти, але тримати людей абсолютно без інформації, що відбувається,

– сказав ведучий телеканалу АТR Тарас Кобзар.

Згодом авіакомпанія МАУ таки прокоментувала інцидент.

"Це значні незручності, як для пасажирів, так і для авіакомпанії. Це форс-мажорна ситуація і після отримання дозволу від керівництва пункту пропуску через кордон Міжнародного аеропорту Київ, транзитних пасажирів доставили тим же літаком до аеропорту "Бориспіль" для продовження поїздки", – заяввили в МАУ.

З точки зору безпеки – все правильно, підтверджують експерти. Таких випадків особливо під час несприятливих погодних умов стається чимало і не лише в Україні. Щоправда тут добитись компенсації значно важче ніж за кордоном.

Першим етапом – звертатися до авіакомпанії з вимогою. Авіакомпанія має три місяці часу на розгляд цього звернення. Має надати офіційну відповідь. І після цього, вже якщо цієї відповіді пасажиру не буде, вони мають права вимагати компенсації через суд,

– прокоментував авіаексперт Юогдан Долінце.

І суд має підтвердити , що моральні і матеріальні збитки таки були. Щоправда, як правило, в Україні це теж не гарантія відшкодування.