Аеропорт "Миколаїв" запускає міжнародні рейси: коли і куди

Вже у грудні з аеропорту "Миколаїв" запланований виліт першого міжнародного рейсу. Так, чартерний літак з Миколаєва вирушить до Шарм-ель-Шейха.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію видання "НикВести", яку підтвердив в.о. директора "Миколаївського міжнародного аеропорту" Федір Барна.

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Так, офіційно підтверджую. Туроператори вже почали продаж, так, це правда. Ми готові перший рейс запустити хоч сьогодні. У нас уже повністю все готово. Але ось перший рейс все ж відбудеться 26 грудня,

– заявив Барна.

Водночас одне з миколаївських турагентств поширило в Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх здійснюватимуться по середах з 26 грудня 2018 року і прораховані до кінця травня 2019 року".