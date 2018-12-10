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      Аеропорт "Миколаїв" запускає міжнародні рейси: коли і куди

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      Миколаївський аеропорт запускає міжнародні рейси
      Миколаївський аеропорт запускає міжнародні рейси / Ілюстративне фото

      Вже у грудні з аеропорту "Миколаїв" запланований виліт першого міжнародного рейсу. Так, чартерний літак з Миколаєва вирушить до Шарм-ель-Шейха.

      Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію видання "НикВести", яку підтвердив в.о. директора "Миколаївського міжнародного аеропорту" Федір Барна.

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      Так, офіційно підтверджую. Туроператори вже почали продаж, так, це правда. Ми готові перший рейс запустити хоч сьогодні. У нас уже повністю все готово. Але ось перший рейс все ж відбудеться 26 грудня,
      – заявив Барна.

      Водночас одне з миколаївських турагентств поширило в Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх здійснюватимуться по середах з 26 грудня 2018 року і прораховані до кінця травня 2019 року".

      які ще авіарейси запустять у межах та з межі України:
      Теги: Новини України авіація Новини Миколаєва Подорожі Єгипет
      Джерело: 24 Канал
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