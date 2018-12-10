Аеропорт "Миколаїв" запускає міжнародні рейси: коли і куди
Вже у грудні з аеропорту "Миколаїв" запланований виліт першого міжнародного рейсу. Так, чартерний літак з Миколаєва вирушить до Шарм-ель-Шейха.
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію видання "НикВести", яку підтвердив в.о. директора "Миколаївського міжнародного аеропорту" Федір Барна.
Читайте також: SkyUp відкриє нові рейси з України до трьох країн Європи
Так, офіційно підтверджую. Туроператори вже почали продаж, так, це правда. Ми готові перший рейс запустити хоч сьогодні. У нас уже повністю все готово. Але ось перший рейс все ж відбудеться 26 грудня,
– заявив Барна.
Водночас одне з миколаївських турагентств поширило в Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх здійснюватимуться по середах з 26 грудня 2018 року і прораховані до кінця травня 2019 року".
-
-
-
20 лист 2018Ryanair запустить нові рейси з Києва у 2019 році
-