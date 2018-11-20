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      Найбільша польська авіакомпанія LOT розглядає запуск нових рейсів в Україну

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      Польська авіакомпанія LOT думає запустити нові рейси в Україну
      Польська авіакомпанія LOT думає запустити нові рейси в Україну / Фото з відкритих джерел

      В авіакомпанії LOT не виключають потенційну можливість запустити в майбутньому рейси з Польщі в українські обласні центри: Рівне, Івано-Франківськ, Вінницю та Луцьк.

      Про це повідомляє ЦТС.

      Читайте також: В Україні збудують новий аеропорт: відомо, де і коли він з'явиться

      Директор авіакомпанії LOT Мачей Вільк розповів, що вони дуже відповідально підходять до вивчення можливості відкрити рейси в нових містах. Він зазначає, що перед відкриттям, компанія збирає інформацію про місто, його мешканців, кількість рейсів інших авіакомпаній.

      У 2017 році польські ЗМІ вже писали про плани LOT почати польоти з Варшави до Рівного, Івано-Франківська, Вінниці та Дніпра. Пізніше директор місцевого аеропорту в Рівному розповів про причини відмови польського перевізника.

      Головна причина, чому вони не змогли почати літати до нас, – це дотації, які вони вимагали. Я не буду називати цифру, але для нас це велика сума. Крім цього, у них не знайшлося вільних літаків,
      – пояснив Сергій Сірих.

      Нагадаємо, що нещодавно виняткова ситуація сталася у Пекінському міжнародному аеропорту. Польським пасажирам довелося купити гідронасос для літака, щоб долетіти додому.

      Теги: Новини України авіація Новини Польщі Новини Івано-Франківська Рівне Новини Луцька Вінниця
      Джерело: 24 Канал
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