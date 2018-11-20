Крупнейшая польская авиакомпания LOT рассматривает запуск новых рейсов в Украину

В авиакомпании LOT не исключают потенциальную возможность запустить в будущем рейсы из Польши в украинские областные центры: Ровно, Ивано-Франковск, Винницу и Луцк.

Об этом сообщает ЦТС.

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Директор авиакомпании LOT Мачей Вильк рассказал, что они очень ответственно подходят к изучению возможности открыть рейсы в новых городах. Он отмечает, что перед открытием, компания собирает информацию о городе, его жителях, количестве рейсов других авиакомпаний.

В 2017 году польские СМИ уже писали о планах LOT начать полеты из Варшавы в Ровно, Ивано-Франковск, Винницу и Днепр. Позже директор местного аэропорта в Ровно рассказал о причинах отказа польского перевозчика.

Главная причина, почему они не смогли начать летать к нам, – это дотации, которые они требовали. Я не буду называть цифру, но для нас это большая сумма. Кроме этого, у них не нашлось свободных самолетов,

– пояснил Сергей Серых.

Напомним, что недавно исключительная ситуация произошла в Пекинском международном аэропорту. Польским пассажирам пришлось купить гидронасос для самолета, чтобы долететь домой.