Польские пассажиры заплатили свои деньги за ремонт самолета, чтобы долететь домой

Исключительная ситуация произошла в Пекинском международном аэропорту. Польским пассажирам пришлось купить гидронасос для самолета, чтобы долететь домой.

Пассажиры рейса Пекин-Варшава, который выполняла авиакомпания ЛОТ, вынуждены были ждать 10 часов на вылет в Польшу.

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Позже выяснилось, что в самолете обнаружили неисправность – не работал гидронасос в одном из двигателей. Представители авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой собрать деньги, которых не хватало для оплаты за механизм.

Как впоследствии объяснил авиаперевозчик, в китайской обслуживающей компании от них требовали оплату только наличными. Экипаж всей суммы не имел. Поэтому пассажиры собрали более 1350 злотых (около 360 долларов).

Уже в Варшаве четырем пассажирам, которые дали собственные деньги, вернули одолженное. А еще отблагодарили подарками – билетами на обратный рейс с открытой датой.

Знаю, что вы столкнулись сегодня с нетипичной ситуацией, за которую хотел бы очень сильно извиниться. Можете верить или нет, но работник компании в Пекине отказался принимать любую другую форму расчета, кроме наличности. Из-за чего и возникло все это недоразумение,

– ответил представитель авиакомпании LOT Мачей Вильк.

К слову, 17 ноября в Таиланде, в аэропорту острова Пхукет, застряли около 300 граждан Украины, которые не могли вылететь на родину. Рейс задержали по неизвестным причинам, а время вылета изменено на 20:30. Позже пасажиров таки доставили домой.