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      Польские пассажиры заплатили свои деньги за ремонт самолета, чтобы долететь домой

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      Польские пассажиры заплатили свои деньги за ремонт самолета, чтобы долететь домой
      Польские пассажиры заплатили свои деньги за ремонт самолета, чтобы долететь домой / Фото из открытых источников

      Исключительная ситуация произошла в Пекинском международном аэропорту. Польским пассажирам пришлось купить гидронасос для самолета, чтобы долететь домой.

      Пассажиры рейса Пекин-Варшава, который выполняла авиакомпания ЛОТ, вынуждены были ждать 10 часов на вылет в Польшу.

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      Позже выяснилось, что в самолете обнаружили неисправность – не работал гидронасос в одном из двигателей. Представители авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой собрать деньги, которых не хватало для оплаты за механизм.

      Как впоследствии объяснил авиаперевозчик, в китайской обслуживающей компании от них требовали оплату только наличными. Экипаж всей суммы не имел. Поэтому пассажиры собрали более 1350 злотых (около 360 долларов).

      Уже в Варшаве четырем пассажирам, которые дали собственные деньги, вернули одолженное. А еще отблагодарили подарками – билетами на обратный рейс с открытой датой.

      Знаю, что вы столкнулись сегодня с нетипичной ситуацией, за которую хотел бы очень сильно извиниться. Можете верить или нет, но работник компании в Пекине отказался принимать любую другую форму расчета, кроме наличности. Из-за чего и возникло все это недоразумение,
      – ответил представитель авиакомпании LOT Мачей Вильк.

      К слову, 17 ноября в Таиланде, в аэропорту острова Пхукет, застряли около 300 граждан Украины, которые не могли вылететь на родину. Рейс задержали по неизвестным причинам, а время вылета изменено на 20:30. Позже пасажиров таки доставили домой.

      Теги: Транспорт Деньги Новости Польши авиация
      Источник: 24 канал
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