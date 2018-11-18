В США на авиашоу разбился военный самолет: фото с места катастрофы
В субботу, 17 ноября, в американском городе Фредериксбург (штат Вирджиния) разбился военный самолет. В результате авиакатастрофы погибли 2 человека.
Об этом сообщает Fox 7 austin.
Во время авиашоу истребитель времен Второй мировой войны P-51 Mustang упал на автостоянку. Жертвами аварии стали люди, находившиеся на борту самолета.
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Один из погибших был ветераном, сообщил представитель Национального музея Тихоокеанской войны.
Источник: 24 Канал
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