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      В небе над Канадой столкнулись два самолета

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      В Канаде столкнулись два самолета
      В Канаде столкнулись два самолета / rbc.ua

      В небе над Канадой, в 30 километрах от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета. Один человек погиб.

      Об этом сообщает CBC News.

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      Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой. Другой, в салоне которого находились два человека, после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, где он удачно приземлился.

      Инцидент произошел около 10:11 по местному времени (17:11 по Киеву).

      Теги: авиация Канада
      Источник: 24 Канал
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