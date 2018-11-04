В небе над Канадой столкнулись два самолета

В небе над Канадой, в 30 километрах от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета. Один человек погиб.

Об этом сообщает CBC News.

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Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой. Другой, в салоне которого находились два человека, после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, где он удачно приземлился.

Инцидент произошел около 10:11 по местному времени (17:11 по Киеву).