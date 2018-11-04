У небі над Канадою зіштовхнулися два літаки

У небі над Канадою, за 30 кілометрів від столиці країни Оттави, зіткнулися два літаки. Одна людина загинула.

Про це повідомляє CBC News.

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Один із літаків після зіткнення впав у полі поруч з трасою. Інший, у салоні якого перебували двоє осіб, після аварії було спрямовано до міжнародного аеропорту Оттави, де він вдало приземлився.

Інцидент трапився близько 10:11 за місцевим часом (17:11 за Києвом).