У небі над Канадою зіштовхнулися два літаки
У небі над Канадою, за 30 кілометрів від столиці країни Оттави, зіткнулися два літаки. Одна людина загинула.
Про це повідомляє CBC News.
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Один із літаків після зіткнення впав у полі поруч з трасою. Інший, у салоні якого перебували двоє осіб, після аварії було спрямовано до міжнародного аеропорту Оттави, де він вдало приземлився.
Інцидент трапився близько 10:11 за місцевим часом (17:11 за Києвом).
Джерело: 24 Канал
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