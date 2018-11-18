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      У США на авіашоу розбився військовий літак: фото з місця катастрофи

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      У США на авіашоу розбився військовий літак
      У США на авіашоу розбився військовий літак / Фото з соціальних мереж

      У суботу, 17 листопада, в американському місті Фредеріксбург (штат Вірджинія) розбився військовий літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули 2 людей.

      Про це повідомляє Fox 7 austin.

      Під час авіашоу винищувач часів Другої світової війни P-51 Mustang впав на автостоянку. Жертвами аварії стали люди, які перебували на борту літака.

      Читайте також: У небі над Канадою зіштовхнулися два літаки

      Один із загиблих був ветераном, сповістив представник Національного музею Тихоокеанської війни.

       

      Теги: Жертви Новини США Аварії та ДТП авіація
      Джерело: 24 Канал
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