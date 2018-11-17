Около 300 украинцев застряли в Таиланде
В Таиланде, в аэропорту острова Пхукет, застряло около 300 граждан Украины, которые не могут вылететь домой.
Об этом сообщают пассажиры рейса на Facebook-странице.
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В комментарии УУН украинка уточнила, что рейс задерживается по неизвестным причинам, а время вылета изменено на 20:30. Пассажиры звонили в украинское посольство, но пока никто не отвечает.
Стоит добавить, что рейс авиакомпании QU4496.
Напомним, что недавно более 10 часов печально известная авиакомпания Bravo Airways не могла отправить рейс из "Борисполя" в Шарм-эш-Шейх.
Источник: 24 Канал
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