Около 300 украинцев застряли в Таиланде

В Таиланде, в аэропорту острова Пхукет, застряло около 300 граждан Украины, которые не могут вылететь домой.

Об этом сообщают пассажиры рейса на Facebook-странице.

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В комментарии УУН украинка уточнила, что рейс задерживается по неизвестным причинам, а время вылета изменено на 20:30. Пассажиры звонили в украинское посольство, но пока никто не отвечает.

Стоит добавить, что рейс авиакомпании QU4496.

Напомним, что недавно более 10 часов печально известная авиакомпания Bravo Airways не могла отправить рейс из "Борисполя" в Шарм-эш-Шейх.