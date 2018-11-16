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      Авиакатастрофа в Индонезии: семья погибшего подала иск против Boeing

      7 Читати новину українською
      Авиакатастрофа в Индонезии
      Авиакатастрофа в Индонезии / aa.com.tr

      Семья одного из пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Яванском море у берегов Индонезии, подала иск против компании Boeing.

      Об этом сообщает Jakarta Post.

      Читайте также: В Индонезии завершился поиск тел погибших в катастрофе Boeing 737: первые детали

      Отмечается, что семья 26-летнего пассажира Рио Нанда Пратама, который стал жертвой авиакатастрофы, подала иск в суд американского штата Иллинойс.

      В иске говорится, что Boeing якобы не сообщил авиакомпании и летчикам об изменениях в системе, которые могли вызвать аварию.

      По данным Ассоциации пилотов, компания Boeing сделала модификацию системы без информирования авиаперевозчиков и их экипажей.

      Напомним, 29 октября потерпел катастрофу пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море у западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии никто не выжил.

      Смотрите видео о катастрофе самолета Boeing 737 в Индонезии

       

      Теги: Новости США Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Источник: 24 Канал
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