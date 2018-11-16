Авіакатастрофа в Індонезії: сім'я загиблого подала позов проти Boeing

Сім'я одного з пасажирів літака авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії в Яванському морі біля берегів Індонезії, подала позов проти компанії Boeing.

Про це повідомляє Jakarta Post.

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Зазначається, що сім'я 26-річного пасажира Ріо Нанда Пратама, який став жертвою авіакатастрофи, подала позов в суд американського штату Іллінойс.

У позові йдеться, що Boeing нібито не повідомив авіакомпанію та льотчиків про зміни в системі, яка могли спричинити аварію.

За даними Асоціації пілотів, компанія Boeing зробила модифікації системи без інформування авіаперевізників та їх екіпажів.

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії