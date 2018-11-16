13:50
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Авіакатастрофа в Індонезії: сім'я загиблого подала позов проти Boeing

      224 Читать новость на русском
      Авіакатастрофа Boeing в Індонезії
      Авіакатастрофа Boeing в Індонезії / aa.com.tr

      Сім'я одного з пасажирів літака авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії в Яванському морі біля берегів Індонезії, подала позов проти компанії Boeing.

      Про це повідомляє Jakarta Post.

      Читайте також: В Індонезії завершився пошук тіл загиблих у катастрофі Boeing 737: перші деталі

      Зазначається, що сім'я 26-річного пасажира Ріо Нанда Пратама, який став жертвою авіакатастрофи, подала позов в суд американського штату Іллінойс.

      У позові йдеться, що Boeing нібито не повідомив авіакомпанію та льотчиків про зміни в системі, яка могли спричинити аварію.

      За даними Асоціації пілотів, компанія Boeing зробила модифікації системи без інформування авіаперевізників та їх екіпажів.

      Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

      Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії

       

      Теги: Новини США Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      сьогодні , 12:01 Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      Артем Овдієнко 513
      Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй
      сьогодні , 10:19 Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй
      316
      З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло
      сьогодні , 09:30 З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло
      1710
      "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      сьогодні , 09:01 "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      Єгор Соболєв 497
      "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      15 листопада , 23:13 "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      Михайло Поживанов 1433
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В мережі показали улюблений колір людей: фото
       6 липня 2017 , 20:29
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук