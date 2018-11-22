SkyUp відкриє нові рейси з України до трьох країн Європи

Бюджетна авіакомпанія SkyUp почне літати у семи нових міжнародних напрямках. З Києва заппустять рейси до Батумі, Ларнаки, Ріміні, Неаполь, Сицилію, Аліканте і Тенеріфе.

Про це повідомляє avianews.com.

Читайте також: Ryanair запустить нові рейси з Києва у 2019 році

З 31 березня 2019 року авіакомпанія має намір почати літати на Кіпр – до Ларнаки – з частотою до трьох разів на тиждень. Квитки доступні в продажу за ціною від 1500 грн в одну сторону з урахуванням усіх податків та перевезення ручної поклажі до 7 кг.

З 26 квітня 2019 року SkyUp полетить в Неаполь (Італія) і Тенеріфе (Іспанія) з частотою до двох разів на тиждень. Квитки в Неаполь доступні від 2600 грн в одну сторону, в Тенеріфе – від 5200 грн в одну сторону.

З 25 травня 2019 року лоу-кост запустить щоденні рейси на грузинський курорт Батумі з ціною квитків від 1500 грн в одну сторону, а з 1 червня почне літати в ще один італійський місто – Ріміні – з частотою до двох разів на тиждень і ціною квитків від 2600 грн в одну сторону.

Ще два міста поповнять маршрутну мережу SkyUp з 2 червня 2019 року. Авіакомпанія полетить в Аліканте (Іспанія) і Катанію (Італія). У першому випадку рейси будуть виконуватися два рази на тиждень, у другому – один раз в тиждень.

Квитки на рейси Київ - Аліканте доступні за ціною від 2500 грн в одну сторону, на рейси Київ - Катанія – від 2600 грн в одну сторону. В ціну включена перевезення ручної поклажі, багажу оплачується додатково.

Нагадаємо, національний лоукостер авіакомпанія SkyUp запустила продажі квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.