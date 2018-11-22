SkyUp откроет новые рейсы из Украины в три страны Европы

Бюджетная авиакомпания SkyUp начнет летатьпо семи новым международным рейсам. Из Киева запустят рейсы в Батуми, Ларнаку, Римини, Неаполь, Сицилию, Аликанте и Тенерифе.

Об этом сообщает avianews.com.

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С 31 марта 2019 года авиакомпания намерена начать летать на Кипр – в Ларнаку – с частотой до трех раз в неделю. Билеты доступны в продаже по цене от 1500 грн в одну сторону с учетом всех налогов и перевозки ручной клади до 7 кг.

С 26 апреля 2019 года SkyUp полетит в Неаполь (Италия) и Тенерифе (Испания) с частотой до двух раз в неделю. Билеты в Неаполь доступны от 2600 грн в одну сторону, в Тенерифе – от 5200 грн в одну сторону.

С 25 мая 2019 года лоу-кост запустит ежедневные рейсы на грузинский курорт Батуми с ценой билетов от 1500 грн в одну сторону, а с 1 июня начнет летать в еще один итальянский город – Римини – с частотой до двух раз в неделю и ценой билетов от 2600 грн в одну сторону.

Еще два города пополнят маршрутную сеть SkyUp со 2 июня 2019 года. Авиакомпания полетит в Аликанте (Испания) и Катанию (Италия). В первом случае рейсы будут выполняться два раза в неделю, во втором – один раз в неделю.

Билеты на рейсы Киев – Аликанте доступны по цене от 2500 грн в одну сторону, на рейсы Киев – Катания – от 2600 грн в одну сторону. В цену включена перевозка ручной клади, багаж оплачивается дополнительно.

Напомним, национальный лоукостер авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.