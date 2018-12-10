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      Аэропорт "Николаев" запускает международные рейсы: когда и куда

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      Николаевский аэропорт запускает международные рейсы
      Николаевский аэропорт запускает международные рейсы / Иллюстративное фото

      Уже в декабре из аэропорта "Николаев" запланирован вылет первого международного рейса. Так, чартерный самолет из Николаева отправится в Шарм-эль-Шейх.

      Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию издания "НикВести", которую подтвердил и.о. директора "Николаевского международного аэропорта" Федор Барна.

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      Да, официально подтверждаю. Туроператоры уже начали продажу, да, это правда. Мы готовы первый рейс запустить хоть сегодня. У нас уже полностью все готово. Но вот первый рейс все же состоится 26 декабря,
      – заявил Барна.

      В то же время одно из николаевских турагентств распространило в Facebook информацию, что "вылеты из Николаева в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться по средам с 26 декабря 2018 года и просчитаны до конца мая 2019 года".

      КАКИЕ ЕЩЕ АВИАРЕЙСЫ ЗАПУСТЯТ В ПРЕДЕЛАХ И С ПРЕДЕЛОВ УКРАИНЫ:
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      Теги: Новости Украины авиация Египет Путешествия Новости Николаева
      Источник: 24 Канал
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