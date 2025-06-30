Через атаки росіян сталися 4 пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Внаслідок атак БпЛА на Харківщині сталися пожежі

У Харківському районі у місті Пісочин зайнялася будівля СТО. Пожежа розкинулась на 50 квадратних метрів. Постраждали 8 людей, зокрема 1 дитина.

У місті Дергачі сталося 2 пожежі: горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 квадратних метрів та будівля агропідприємства на площі 200 квадратних метрів. У цьому випадку постраждалих немає.

У селі Курортне Чугуївського району горіла будівля санаторію та площі 300 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки атак БпЛА на Харківщині: фото ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 30 червня росіяни атакували Харківську область і, зокрема, Харків. Гучно в місті було близько 00:40. Харківська ОВА о 01:46 прозвітувала, що наслідки через обстріл були в населених пунктах Харківського та Чугуївського районів.