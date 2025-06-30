Из-за атак россиян произошли 4 пожара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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В результате атак БпЛА на Харьковщине произошли пожары

В Харьковском районе в городе Песочин загорелось здание СТО. Пожар раскинулся на 50 квадратных метров. Пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок.

В городе Дергачи произошло 2 пожара: горело складское здание частного предприятия на площади 1000 квадратных метров и здание агропредприятия на площади 200 квадратных метров. В этом случае пострадавших нет.

В селе Курортное Чугуевского района горело здание санатория и площади 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Последствия атак БпЛА на Харьковщине: фото ГСЧС

Напомним, в ночь на 30 июня россияне атаковали Харьковскую область и, в частности, Харьков. Громко в городе было около 00:40. Харьковская ОВА в 01:46 отчиталась, что последствия из-за обстрела были в населенных пунктах Харьковского и Чугуевского районов.