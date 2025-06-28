Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.

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Киевлянин провалился в люк в столице

Полицейские получили сообщение о том, что в Голосеевском районе мужчина по собственной неосторожности упал в канализационный коллектор. Мужчина рассказал патрульным, которые приехали на место, что плохо себя чувствует.

Инспекторы Карина Лукашенко и Илья Бояр дождались спасателей ГСЧС и вместе спасли мужчину. Пострадавшего переместили в безопасное место, нагрели с помощью термоодеяла и передали медицинским сотрудникам, которые оказали ему необходимую помощь.

В Киеве оказали помощь мужчине, который провалился в люк / Фото столичной патрульной полиции

Подобная ситуация сложилась в Кривом Роге. Там в сломанный открытый канализационный люк провалился 5-летний мальчик. Ребенок играл с мячом во дворе. Мальчик смог спастись, ухватившись за край коллектора.

Напомним, в ночь на 29 июня в Голосеевском районе Киева – на Кольцевой дороге – легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком MAN. Дорожно-транспортное происшествие было смертельным, автомобиль был вдребезги разбит. В результате удара прямо на месте погиб мужчина. Его тело пришлось вырезать из салона автомобиля.