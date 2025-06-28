Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Києва.

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Киянин провалився в люк у столиці

Поліцейські отримали повідомлення про те, що в Голосіївському районі чоловік через власну необережність впав у каналізаційний колектор. Чоловік розповів патрульним, які приїхали на місце, що погано почувається.

Інспектори Карина Лукашенко та Ілля Бояр дочекалися рятувальників ДСНС і разом врятували чоловіка. Постраждалого перемістили в безпечне місце, нагріли за допомогою термоковдри та передали медичним співробітникам, які надали йому необхідну допомогу.

У Києві надали допомогу чоловікові, який провалився в люк / Фото столичної патрульної поліції

Подібна ситуація склалася в Кривому Розі. Там у зламаний відкритий каналізаційний люк провалився 5-річний хлопчик. Дитина гралася з м'ячем у дворі. Хлопчик зміг врятуватися, ухопившись за край колектора.

Нагадаємо, в ніч проти 29 червня у Голосіївському районі Києва – на Кільцевій дорозі – легковий автомобіль Volkswagen зіштовхнувся з вантажівкою MAN. Дорожньо-транспортна пригода була смертельною, автомобіль був ущент розтрощений. Унаслідок удару просто на місці загинув чоловік. Його тіло довелося вирізати з салону автомобіля.