Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КИЇВ24. Хлопець проживав у тій самій 9-поверхівці у Солом'янському районі, в яку влучила російська ракета.

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Собаку-рятівника Річарда знайшли завдяки посту у фейсбук

Так, коли у Києві почалися вибухи, Олексій вийшов з квартири разом із собакою. Від гучного вибуху поруч тварина злякалася і втекла. Хлопець вирушив на її пошуки, коли ворог вдарив по його будинку.

Мій Олексій стояв у під'їзді на першому поверсі. Збирався повертатися в квартиру, та від вибуху десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею. За якусь мить – удар,

– розповіла бабуся хлопця у соцмережах.

Протягом кількох днів знайти песика не вдавалося. Проте публікація бабусі господаря – Катерини Лісової, стала популярною. Українка Ірина, яка зараз мешкає у Шотландії, в одній із груп побачила оголошення чоловіка про знахідку схожого песика поблизу гаражів. Ним виявився той самий Річард.