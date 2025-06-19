Про трагедію у Facebook розповіла родичка загиблих Тетяна, передає 24 Канал. Їхня квартира була в 7-му під'їзді 3-го поверху.

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Що відомо про загиблих

Пошуково-рятувальна операція в Солом'янському районі столиці тривала понад 39 годин. З-під завалів дістали тіла 23 загиблих.

Російська ракета вбила мого двоюрідного брата Артема (йому було лише 22 роки), мого дядю Ростислава, його дружину Інну та дівчину брата Вероніку (їй був лише 21 рік),

– розповіла Тетяна.

За її словами, без батьків, брата й дому зостався 12-річний Ілля, який на момент трагедії перебував у бабусі.