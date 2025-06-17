Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС.

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Що відомо про удар по Києву 17 червня і рятувальну операцію

В МВС підкреслили, що операція тривала майже 40 годин, рятувальники працювали вночі.

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом'янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій. На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення,

– написали в МВС.

Також важливо сказати, що рятувальну операцію розпочали одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар. На той момент ще тривала атака, тож було поранено рятувальника та поліцейського.

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Наслідки жорстокого російського удару ліквідовували понад 400 рятувальників ДСНС. Задіяли пошукових собак, безпілотники, понад 200 одиниць техніки.

З-під завалів удалося врятувати 2 людей, ще близько 50 деблокували з квартир та під'їздів. Понад 200 людям допомогли психологи, просто на місці.

Понад 300 правоохоронців цілодобово забезпечували правопорядок.

Дякую всім, хто працював і продовжує працювати на місці трагедії. За витримку. За мужність. За врятовані життя. За допомогу тим, хто пережив цю атаку – як фізичну, так і психологічну. Зруйновано будинки, життя, спокій. Але не віру в те, що ми вистоїмо. Атакувати міста, житлові будинки, в яких сплять мирні люди, – це відвертий тероризм. І синонім тероризму – Росія,

– написав Ігор Клименко.

18 травня в Києві жалоба за загиблими. Місто ще оговтується від ударів.