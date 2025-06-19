Ракета влучила в сьомий під'їзд дев'ятиповерхового будинку на Солом'янці та повністю зруйнувала його до фундаменту. Тіла братів Максима й Артема дістали 18 червня – їх упізнала мама, яка приїхала з Чернігівщини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Загинули брати Максим і Артем: що відомо про загиблих

Максиму було 32 роки, Артему – 29. Обидва жили в квартирі, куди тієї ночі повернулись після короткого перебування в укритті. Їхня мама Анна розповіла, що востаннє чула синів пізно ввечері, до влучання ракети. Після удару обидва телефони були поза зоною. Старший брат мав дівчину, яка тієї ночі ночувала у своїх батьків. Це врятувало їй життя.

Під завалами ще кілька жертв: упізнання лише через ДНК

Ще одна жінка чергувала біля руїн у пошуках мами та бабусі. Їхні тіла рятувальники вже дістали, однак впізнати можна лише за допомогою ДНК-експертизи. Усього вранці 18 червня рятувальники дістали з-під завалів 8 тіл, включно з братами з Чернігівської області.

Нагадаємо, будинок, який атакувала Росія, – на 8 під'їздівбудинок. Ракета влучила у 7 під’їзд. Він повністю зруйнований – аж до підвального приміщення. У першому під'їзді працювало укриття, де було понад 100 людей. Багатьом воно врятувало життя – туди приходили навіть мешканці з сусідніх будинків. Частина жителів уже отримали доступ до квартир, щоб забрати речі.