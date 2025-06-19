Ракета попала в седьмой подъезд девятиэтажного дома на Соломенке и полностью разрушила его до фундамента. Тела братьев Максима и Артема достали 18 июня – их опознала мама, которая приехала с Черниговщины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Погибли братья Максим и Артем: что известно о погибших

Максиму было 32 года, Артему – 29. Оба жили в квартире, куда той ночью вернулись после короткого пребывания в укрытии. Их мама Анна рассказала, что в последний раз слышала сыновей поздно вечером, до попадания ракеты. После удара оба телефона были вне зоны. У старшего брата была девушка, которая в ту ночь ночевала у своих родителей. Это спасло ей жизнь.

Под завалами еще несколько жертв: опознание только через ДНК

Еще одна женщина дежурила возле руин в поисках мамы и бабушки. Их тела спасатели уже достали, однако опознать можно только с помощью ДНК-экспертизы. Всего утром 18 июня спасатели утром 18 июня достали из-под завалов 8 тел, включая братьев из Черниговской области.

Напомним, дом, который атаковала Россия, – на 8 подъездов дом. Ракета попала в 7 подъезд. Он полностью разрушен – вплоть до подвального помещения. В первом подъезде работало укрытие, где было более 100 человек. Многим оно спасло жизнь – туда приходили даже жители из соседних домов. Часть жителей уже получили доступ к квартирам, чтобы забрать вещи.