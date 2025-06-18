Поисковые работы продолжаются. Есть информация о нескольких неопознанных телах. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага, передает 24 Канал.

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Последствия российской атаки по Киеву

Во время поисково-спасательных работ на месте прилета в Славянском районе Киева под заграждениями было обнаружено 8 неопознанных тел. Пока никто не обращался за информацией относительно этих погибших.

Сотрудники ГСЧС прогнозируют, что поисково-спасательные работы на месте разрушений, вероятно, завершатся до конца 18 июня.

Руководитель КГВА Тимур Ткаченко подчеркнул, что остается надежда найти живых под завалами в Соломенском районе. А по состоянию на вторую половину дня 18 июня известно, что там 23 погибших и около 70 раненых. В общем, в результате атак по Киеву, умерло 28 человек, а по меньшей мере 134 человека получили повреждения, из них 6 детей.

Отметим, Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 17 июня Россия выпустила по Украине более 440 дронов и десятки ракет. Глава государства подчеркнул, что это очередное проявление терроризма, на который мировое сообщество должно дать решительный ответ.