Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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Как Зеленский отреагировал на масштабную атаку по Украине

Зеленский рассказал, что получает регулярные доклады главы МВД Игоря Клименко и военных командующих о ситуации после массированного российского удара. Президент отметил, что по Украине было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты.

Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что сейчас в Киеве из-под завалов обычного жилого дома, где россияне разрушили целый подъезд, спасатели пытаются достать людей.

Всего были повреждены дома в восьми районах Киева. Также продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Последствия российской атаки в Киеве / Фото ГСЧС

Зеленский отметил, что сейчас есть информация о 75 раненых людей, еще 15 человек погибли.

"Такие атаки – чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов", – подчеркнул президент.

По словам украинского лидера, глава Кремля Владимир Путин продолжает наносить удары по мирным городам Украины, ведь "может себе позволить продолжать войну" и он хочет, чтобы она продолжалась.

Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас происходят контакты со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы обеспечить надлежащий ответ.

"Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", – резюмировал президент.