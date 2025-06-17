Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

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Последствия вражеского обстрела Киева

Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели ГСЧС деблокировали еще одного человека из разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве.

Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными,

– пояснил Клименко.

Он заверил, что спасатели будут разбирать завалы, пока не убедятся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь.

Напомним, что в результате российского террора столицы Украины повреждена многоэтажка в Киеве. Клименко рассказывал, что удар был настолько сильным, что ракета прошла через все 9 этажей.

На местах работают все экстренные службы, а глава МВД призывает соблюдать ограничительные меры. Он отметил, что ход спасательных работ проходит под его личным контролем.